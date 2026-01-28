Με ρητή δικάσιμο παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων οι δύο νεαρές που συνελήφθησαν για επίθεση που κατήγγειλε ότι υπέστη μία 17χρονη μαθήτρια λυκείου, το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, αφότου τελείωσε το σχολείο, στην περιοχή του σχολικού συγκροτήματος «Ευκλείδης», στη Θεσσαλονίκη.

Εις βάρος των δύο κοριτσιών, 16 και 17 ετών, ασκήθηκε δίωξη για σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, απόπειρα εκβίασης και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθώς η επίθεση φαίνεται να καταγράφηκε με κινητό και να αναρτήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Μετά τον ορισμό δικασίμου αφέθηκαν ελεύθερες.

Για το ίδιο επεισόδιο κατηγορείται επιπλέον μία 18χρονη -η οποία δεν εντοπίστηκε στα όρια του αυτοφώρου- και μία ακόμη νεαρή, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής.

Οι τέσσερις νεαρές φαίνεται πως πλησίασαν τη 17χρονη καταγγέλλουσα, μετά το τέλος του σχολείου. Όπως κατέθεσε η ίδια, αρχικά δέχτηκε μία σφαλιάρα, ενέργεια η οποία βιντεοσκοπήθηκε με κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια έτρεξε σε κατάστημα ψιλικών, όπου ακολούθησαν νέα χτυπήματα- στον αυχένα, την πλάτη, το κεφάλι και το αυτί. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο που τη μετέφερε σε νοσοκομείο και αφού υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, έλαβε εξιτήριο.

Από την προανάκριση φαίνεται να προέκυψε ότι η καταγγέλλουσα έκανε παλαιότερα στενή παρέα με μία από τις συλληφθείσες, η οποία πριν από την επίθεση, ζήτησε από τη 17χρονη να της επιστρέψει ένα ρούχο που είχε αφήσει στο σπίτι της. Φέρεται δε, κατά την ίδια καταγγελία, να την απείλησε, ζητώντας επιπλέον να της φέρει 30 ευρώ.