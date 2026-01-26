Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβιβάστηκε το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που αφορά τα νέα ευρήματα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη με κεντρικά πρόσωπα τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή και τον συγκατηγορούμενό του λογιστή, οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί.

Ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος των επιδοτήσεων που φέρονται να έλαβαν παράνομα οι κατηγορούμενοι, η Αρχή καταγράφει επενδύσεις σε πολυτελή ακίνητα που αξιοποιούνταν για Airbnb, αγορές αγροτεμαχίων αλλά και ροή σε στοιχηματικές εταιρείες.

Τα ευρήματα φαίνεται να συμπίπτουν με τον χρόνο τέλεσης των αποδιδόμενων αδικημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα χρήματα από τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις διοχετεύονταν στην κατασκευή και ανέγερση κατοικιών για βραχυχρόνιες μισθώσεις που θα μπορούσαν να αποφέρουν άμεσα μεγάλα κέρδη, αγορές αγροτεμαχίων και στοιχηματισμό με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα έσοδα.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας από τους κατηγορούμενους εμφανίζεται να είχε διοχετεύσει σε στοιχηματικό λογαριασμό περισσότερα από 700.000 ευρώ. Είναι ενδεικτικό πως ο επίμαχος λογαριασμός απενεργοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου του 2025, αφού ήδη είχαν γίνει πρώτη είδηση οι αποκαλύψεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από την έρευνα φέρεται να προέκυψε ότι ο προφυλακισμένος λογιστής μαζί με συγγενικά του πρόσωπα είχε συστήσει εταιρεία εκμετάλλευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων με κεφάλαια τα οποία εμφανίζονται να αποτελούσαν εγκληματικό προϊόν. Ως χρόνος κατασκευής των ακινήτων είχε δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις το έτος 2023.

Ωστόσο, με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024 δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη που να σχετίζεται με κατασκευή και ανέγερση κατοικιών με πισίνα.

Επιπλέον, στο επίκεντρο της έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρέθηκε και τραπεζική θυρίδα που ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο κατηγορούμενου στην οποία παρατηρήθηκε συχνή επισκεψιμότητα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι από τον Νοέμβριο του 2024 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2025 η μισθώτρια είχε επισκεφθεί τη θυρίδα δώδεκα φορές, γεγονός που όπως εκτιμάται αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο «εκεί να έχει τοποθετηθεί μέρος του εγκληματικού προϊόντος».

Το ενδιαφέρον προκάλεσε και ένας τραπεζικός λογαριασμός που εντοπίστηκε με δικαιούχο στενό συγγενικό πρόσωπο του κατηγορούμενου λογιστή στον οποίο εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιηθεί 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ. Το ποσό αυτό, κατά την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, δεν δικαιολογείται από τις δηλώσεις εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης του κατηγορούμενου παροχής λογιστικών υπηρεσιών.

Από τις 4 Ιανουαρίου του 2019 έως τις 9 Δεκεμβρίου του 2025, διαπιστώθηκε ότι πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με την αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρώ με αιτιολογία ΕΛΓΑ αποζημιώσεις, σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων. Τα χρήματα αναλήφθηκαν μετά την πίστωση τους, κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος τους κατευθύνθηκε σε πληρωμές και μεταφορές σε τρίτους λογαριασμούς.

Ήδη, με διάταξη της Αρχής έχουν δεσμευτεί τα περιουσιακά στοιχεία των φυσικών αυτουργών και των στενών συγγενικών τους προσώπων που φέρονται ως συνεργοί.