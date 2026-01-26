Ανατριχίλα έχει προκαλέσει η δολοφονία ενός 80χρονου στη Γλυφάδα από τα χέρια του ίδιου του γιου του που μάλιστα πριν 12 χρόνια είχε σκοτώσει και τη μητέρα του.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο δράστης που αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα είχε στήσει καρτέρι στον πατέρα του νωρίς το πρωί της Κυριακής 25/1 την ώρα που εκείνος ετοιμαζόταν να μεταβεί στην εκκλησία. Λίγο μετά τις 08:00, ο 46χρονος του επιτέθηκε με μαχαίρι, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.

Οι αστυνομικοί οι οποίοι έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τη σορό του ηλικιωμένου στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του δράστη.

Κάτοικος της περιοχής ειδοποίησε τις Αρχές, καταγγέλλοντας ότι άκουσε κραυγές βοήθειας από το θύμα.

«Παιδί μου, τώρα πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο», ήταν τα τελευταία λόγια του 80χρονου λίγο πριν ξεψυχήσει.

Το παρελθόν του δράστη και η δολοφονία της μητέρας του

Ο 46χρονος είχε σκοτώσει με παρόμοιο τρόπο και τη μητέρα του πριν από 12 χρόνια στο ίδιο σπίτι.

Το 2014 είχε εγκλειστεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κορυδαλλού, ενώ το 2018 αποφασίστηκε η αποφυλάκισή του και η ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο για σύντομο χρονικό διάστημα.

«Το 2014, οδηγήθηκε κανονικά στη φυλακή. Το 2018 αποφυλακίστηκε με τον γνωστό νόμο με τον οποίο δυστυχώς έχουν αποφυλακιστεί και άλλοι ποινικοί κρατούμενοι. Παρέμεινε μόνο 4 χρόνια και όχι 8, γιατί η κάθειρξη η οποία του είχε δοθεί ήταν 16 ετών. Δηλαδή έπρεπε να αποφυλακιστεί το 2030 ο άνθρωπος αυτός.

Έμεινε μόνο 4 χρόνια γιατί όταν παραμένεις κρατούμενος και νοσηλεύεσαι στο ψυχιατρείο της φυλακής, θεωρείται ότι εκτίεις το διπλάσιο της ποινής που έχεις πραγματικά καθίσει μέσα στη φυλακή, οπότε θεωρούνταν από τον νόμο ότι έχει καθίσει 8 χρόνια στη φυλακή. Βέβαια, αφέθηκε ελεύθερος με τον νόμο αυτό, όμως στη συνέχεια με εντολή του εισαγγελέα οδηγήθηκε άμεσα στο Δρομοκαΐτειο», επεσήμανε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογίδου μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 26/1 στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η υποχρεωτική εμφάνιση δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα και η διαμονή στο σπίτι του πατέρα του.

Ο 46χρονος συνελήφθη και στην κατοχή του βρέθηκε το φονικό όπλο.

Κατά τη σύλληψή του ανέφερε στις Αρχές πως εάν τον αφήσουν ελεύθερο, θα σκοτώσει και τα δύο αδέρφια του.