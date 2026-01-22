Στη Γερμανία και ειδικότερα στο Μόναχο εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 49χρονος Ουκρανός που αναζητούνταν από την ΕΛΑΣ για τη δολοφονία του 64χρονου Κωνσταντίνου Τσιαντή στη Ρόδο την 1η Μαΐου του 2025.

Καλά ενημερωμένες πηγές του Newsbeast αναφέρουν ότι τις τελευταίες ημέρες είχαν περιέλθει στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πληροφορίες, που ήθελαν τον 49χρονο Ουκρανό να έχει διαφύγει στο εξωτερικό.

Μόλις αυτές επιβεβαιώθηκαν, εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και ειδοποιήθηκαν οι γερμανικές αρχές που τον αναζήτησαν και τον εντόπισαν στο Μόναχο, περνώντας του χειροπέδες το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο κλοιός είχε αρχίσει να στενεύει ήδη από τον Νοέμβριο του 2025, όταν ο 49χρονος Ουκρανός, αντιλαμβανόμενος ότι οι αστυνομικές αρχές βρίσκονταν στα ίχνη του, εγκατέλειψε τη Ρόδο. Το τελευταίο του στίγμα εντοπίστηκε σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά, ενώ λίγο αργότερα παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί για άλλη υπόθεση, εξαφανίζοντας κάθε ίχνος του από τις δηλωμένες κατοικίες του.

Το «σχέδιο παραπλάνησης» και οι κλήσεις από το κινητό του νεκρού

Η ψυχραιμία του δράστη σοκάρει. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε τη συσκευή του θύματος —ενώ ο 64χρονος ξενοδόχος ήταν ήδη νεκρός— για να πραγματοποιήσει έξι κλήσεις στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Σε αυτές τις κλήσεις, υποδυόμενος περαστικούς με ονόματα όπως «Μάριο» ή «Μιχάλης», περιέγραφε ένα υποτιθέμενο τροχαίο δυστύχημα κοντά στο Μουσείο Μέλισσας, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τις έρευνες και να εμφανίσει τον θάνατο του ξενοδόχου ως ατύχημα. Μάλιστα, μιλούσε άλλοτε ελληνικά και άλλοτε αγγλικά με έντονη προφορά, κλείνοντας απότομα το τηλέφωνο όταν του ζητούνταν τα στοιχεία του.

Η μοιραία συνομιλία: «Τον αποκαλούσε ηλίθιο»

Η ανατροπή στην υπόθεση ήρθε μέσα από τις νόμιμες συνακροάσεις. Σε μια αποκαλυπτική συνομιλία στα ουκρανικά, ο 49χρονος ακούγεται να αποκαλεί το θύμα «ηλίθιο» και να εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τις οικονομικές τους διαφορές. Όταν η συνομιλήτριά του τον ρώτησε ευθέως αν ο ξενοδόχος πέθανε, εκείνος απέφυγε την απάντηση, αλλά παραδέχτηκε πως δεν πρόλαβε να φτιάξει «ψεύτικα χαρτιά» για να καλύψει τις επαγγελματικές τους εκκρεμότητες.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο δράστης είχε στόχο την παράνομη ιδιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του θύματος, καθώς οι δυο τους είχαν συμφωνήσει να λειτουργήσουν μαζί το ξενοδοχείο στην Κρεμαστή, παρά τις προειδοποιήσεις της συζύγου του 64χρονου, η οποία χαρακτήριζε τον Ουκρανό «απατεώνα».

Το προφίλ του θύματος και η μοιραία Πρωτομαγιά

Ο 64χρονος, πρώην υπάλληλος του ΟΤΕ, περιγραφόταν ως ένας κοινωνικός άνθρωπος που όμως αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και μια περίεργη αλλαγή στη συμπεριφορά του το τελευταίο διάστημα. Η γνωριμία του με τον κατηγορούμενο μετρούσε τέσσερα χρόνια, όμως η σχέση τους είχε κλονιστεί από χρέη και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις.

Τα ψηφιακά ίχνη «πρόδωσαν» τον κατηγορούμενο. Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας έδειξαν ότι διανυκτέρευσε στο σπίτι του θύματος την παραμονή της Πρωτομαγιάς του 2025. Την επόμενη ημέρα, επιχείρησε να νοικιάσει αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας το δίπλωμα του θύματος, ενώ οι τηλεφωνικές συνδέσεις του ξενοδόχου απενεργοποιήθηκαν και ενεργοποιήθηκαν ξανά με ύποπτο τρόπο κοντά στον τόπο του εγκλήματος.