Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε χθες, Τετάρτη 22/1 μετά τη μαραθώνια απολογία του ο 44χρονος δράστης της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη του Λιθοβουνίου Αιτωλοακαρνανίας. Ο άνδρας δήλωσε μετανιωμένος και τόνισε πως δεχόταν απειλές.

Από την πρώτη στιγμή, όπως μετέδωσε σε σχετικό της ρεπορτάζ η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο 44χρονος επιχείρησε να αποδώσει την πράξη του σε αυτοάμυνα έναντι του 50χρονου, αναφέροντας πως το μοιραίο πρωινό της 17ης Ιανουαρίου, το θύμα τον ακολούθησε και τον σημάδεψε με καραμπίνα, καθώς και πως το προηγούμενο διάστημα τον απειλούσε.

«Έχω μετανιώσει, λειτούργησα υπό το καθεστώς φόβου. Δεχόμουν απειλές και είδα όπλο», φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων, στη μαραθώνια απολογία του.

Τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξαν ότι το θύμα πυροβολήθηκε τρεις φορές, από την πίσω αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου, με τα σκάγια να τον βρίσκουν στο κεφάλι και την πλάτη.

Ο 44χρονος δεν έπεισε τις δικαστικές Αρχές, με αποτέλεσμα να κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

«Έτσι όπως φαίνεται, η υπερασπιστική γραμμή του δράστη θα κινηθεί στο αν το έγκλημα αυτό ήταν με προμελέτη ή όχι», λέει για το θέμα ο Χρήστος Συνδρεβέλης, αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ.

«Θα θελήσει να αποδείξει στο δικαστήριο ότι όλο αυτό έγινε γιατί ένιωσε άμεσο κίνδυνο, απειλή για τη ζωή του και γι’ αυτό αντέδρασε» επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ.