Νέα μαρτυρία που περιγράφει τις σχέσεις δράστη και θύματος είδε το φως της δημοσιότητας, σχετικά με τη δολοφονία που σημειώθηκε στο Αγρίνιο.

Φίλος του κοινοτάρχη που έπεσε νεκρός από πυροβολισμό, υποστήριξε ότι ο δολοφονημένος φρόντιζε τον δράστη, σε βαθμό που «του έφτιαξε τα δόντια, του αγόρασε αμάξι».

«Ο Κώστας έβαζε αυτόν μέσα στο σπίτι του, αυτός ήταν ένα ρεμάλι, δεν ήταν κάτι. Ένας άφραγκος ήταν. Ο Κώστας τον παρ’όλα αυτά τον είχε βάλει στο σπίτι του. Τον τάιζε, τον πότιζε, τον πλήρωνε και του μαγάρισε το σπίτι», είπε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» ο φίλος του θύματος.

«Το “ευχαριστώ” ήταν να μαγαρίσει το σπίτι, να πάει με τη γυναίκα του. Τον είχε σαν οικογένεια του ο Κώστας, γιατί τον τάιζε, τον πότιζε. Ήταν χρόνια φίλοι», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Τα τελευταία χρόνια γινόταν αυτή η δουλειά, γιατί κάνανε μαζί δουλειές. Τον είχε και στη δούλεψή του ο Κώστας. Αυτός διατηρούσε σχέσεις με τη γυναίκα του από πέρυσι το Πάσχα αν δεν κάνω λάθος. Το έμαθε το Πάσχα. Μετά αυτή έφυγε, παράτησε το παιδί της, πήγε στην Πάτρα. Ο Κώστας πήρε την επιμέλεια, αυτό τα λέει όλα», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Πώς έγινε το έγκλημα

Θύμα και θύτης συνδέονταν με προσωπικές και φιλικές σχέσεις για χρόνια. Οι σχέσεις τους ωστόσο είχαν διαταραχθεί τον τελευταίο χρόνο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές εντάσεις μεταξύ τους.

Το πρωί του Σαββάτου, 17 Ιανουαρίου, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στον 50χρονο και τη στιγμή που εκείνος κινούνταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε μέσα στο όχημα. Από τα πυρά, ο 50χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει σε γκρεμό.

Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών αρχών, εντοπίστηκε όπλο και στο όχημα του θύματος.

Τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι το όχημα του 50χρονου έχει δεχθεί τρεις πυροβολισμούς. Έναν κατά μέτωπο και δύο από πίσω.

Ο 44χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και έχει οδηγηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας, ενώ κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται ως κίνητρο της δολοφονίας η ερωτική αντιζηλία.