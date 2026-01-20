Οι συγγενείς του κοινοτάρχη είναι εξαγριωμένοι με τα όσα έχει δηλώσει η σύζυγός του στην κατάθεσή της. Περίμεναν να γίνει σήμερα η κηδεία του θύματος και μετά να μιλήσουν για καταστάσεις που γνωρίζουν πολύ καλά. Η ανιψιά του θύματος είπε στην κάμερα του Live News ότι ο 50χρονος πήρε την απόφαση να δώσει δεύτερη ευκαιρία στον γάμο του για χάρη του παιδιού του. Την ίδια στιγμή, πολλές ήταν οι απειλές αλλά και οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα στον κοινοτάρχη και τον δράστη.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η ανιψιά του θύματος, ο θείος της δεν σκόπευε να σκοτώσει τον δράστη και δικαιολογεί το επιχείρημά της λέγοντας πως την προηγούμενη μέρα το θύμα είχε κανονίσει τα γενέθλια του παιδιού του δράστη, κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, αποκλείει την προμελετημένη δολοφονία.

«Ο θείος μου δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον δράστη, γιατί την Παρασκευή κανόνιζε τα γενέθλια του παιδιού του. Ένας άνθρωπος ο οποίος κανονίζει τα γενέθλια του παιδιού του, σίγουρα δεν πάει να σκοτώσει κάποιον», λέει η ανιψιά του θύματος και συνέχισε λέγοντας: «Το αμάξι του θείου μου ήταν εν κινήσει και η καραμπίνα του ήταν άδεια δίπλα στο κάθισμα. (…) Η καραμπίνα δεν ήταν ούτε στα πόδια του, ούτε κάπου πάνω του, ούτε πουθενά. Η καραμπίνα ήταν δίπλα του, άδεια, χωρίς κανένα φυσίγγι μέσα στο αμάξι», είπε η ανιψιά του θύματος.

Αναφορικά με τη σύζυγο του θείου της, η ανιψιά είπε ότι εκείνη επέστρεψε αυτοβούλως στον άνδρα της, επικοινωνώντας συνεχώς μαζί του και εκφράζοντας την αγάπη της. Σύμφωνα με την ανιψιά του θύματος, η αγάπη του θείου της για τη σύζυγό του ήταν καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη των γεγονότων. Μιλώντας για τον δράστη, η ανιψιά τον περιέγραψε ως άνθρωπο με προβλήματα αλκοολισμού, που συχνά προκαλούσε σκηνές για τις οποίες ο θείος της έπρεπε να μεσολαβεί για να τον βοηθήσει.

«Η σύζυγός του γύρισε μόνη της πίσω στον θείο μου, τον έπαιρνε τηλέφωνο και του έλεγε ‘σε αγαπάω, έλα πάρε με’. Ο θείος μου την αγαπούσε πάρα πολύ. (…) Αυτό ήταν το λάθος του, ότι την αγαπούσε πάρα πολύ και γι’ αυτό έχουν γίνει όλα αυτά». Αυτός ο άνθρωπος, ο δολοφόνος, βγαίνουν και τον λένε καλό παιδί. Ποιος δολοφόνος είναι καλός; Ήταν ένας μπεκρής που έπινε, όλη μέρα έπινε και πήγαινε ο θείος μου και τον μάζευε από τα χαντάκια και τον λένε καλό παιδί; Ποιος είναι το καλό παιδί;» τόνισε η ανιψιά του 50χρονου θύματος.

Στο βίντεο ακούγεται ακόμα η ανιψιά του άτυχου κοινοτάρχη να αφήνει σαφείς αιχμές για τη στάση της θείας της στην κηδεία του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η θεία μου έκλαιγε αλλά δεν ξέρω για ποιον».

Δείτε το βίντεο: