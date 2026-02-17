Νέες εξελίξεις έρχονται στο φως για τον τραγικό θάνατο της διάσημης Ισραηλινής τηλεοπτικής παραγωγού Ντάνα Έντεν, δημιουργού της παγκόσμιας επιτυχίας «Τεχεράνη».

Θυμίζεται ότι η σειρά «Τεχεράνη», με φανατικό κοινό σε περισσότερες από 130 χώρες και βραβευμένη με Emmy, πραγματεύεται κατασκοπευτικές ιστορίες της Μοσάντ και της ιρανικής αντικατασκοπείας. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «φουντώνουν» σενάρια για πιθανή εμπλοκή Ιρανών πρακτόρων, αν και η εταιρεία παραγωγής διέψευσε κάθε σχετική φήμη.

Η 52χρονη Ντάνα Έντεν ήταν δημιουργός πολλών τηλεοπτικών σειρών στο Ισραήλ και η καριέρα της «απογειώθηκε» με την «Τεχεράνη», που προβλήθηκε από το Apple TV Plus με πρωταγωνιστές όπως ο Χιού Λόρι και η βραβευμένη με Όσκαρ, Γκλεν Κλόουζ. Η ίδια είχε αγαπήσει την Ελλάδα σε προηγούμενα οικογενειακά ταξίδια και επέλεξε την Αθήνα για τα γυρίσματα.

Σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές έρευνες, τα σημάδια που εντοπίστηκαν στην περιοχή του λαιμού, στα άκρα και στα γόνατά της φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν και δικαιολογούν την εκδοχή της αυτοκτονίας, υποδεικνύοντας ότι η 52χρονη απαγχονίστηκε, όπως αναφέρει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, μιλώντας στο MEGA, την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου.

Πώς τη βρήκε ο αδελφός της

Τις τελευταίες τρεις ημέρες η παραγωγός δεν απαντούσε στα τηλέφωνα, γεγονός που ανησύχησε τον αδελφό της στο Τελ Αβίβ. Ο ίδιος, όμως, δεν ανησύχησε περαιτέρω, καθώς το πρώτο 48ωρο είχε έρθει σε επαφή με κάποιους συνεργάτες στην Αθήνα και του είπαν ότι εκείνοι είχαν επικοινωνία μαζί της.

Τις επόμενες 24 ώρες και αφού δεν είχε λάβει κάποιο τηλεφώνημα από την ίδια, ο αδελφός της αποφάσισε να ταξιδέψει στην Ελλάδα, βρίσκοντας τελικά την αδελφή του νεκρή στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Η 52χρονη ήταν ντυμένη και φορούσε τα προσωπικά της αντικείμενα, ενώ το δωμάτιο ήταν κλειδωμένο. Βρέθηκαν επίσης χάπια, που σχετίζονται με ψυχικές παθήσεις, ενώ συγγενείς αναφέρουν προβλήματα εθισμού που αντιμετώπιζε.