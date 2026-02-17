Το περιστατικό συνέβη στη Χαλκίδα και έχει αφήσει άφωνους όχι μόνο τον ιδιοκτήτη του Ι.Χ. που εκλάπη, αλλά και όσους μένουν στην περιοχή.

Οι δράστες της κλοπής ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, που έβαλαν στο στόχαστρό τους αυτοκίνητο παρκαρισμένο στην οδό Αμαρυνθίων στη Χαλκίδα.

Ο άνδρας πλησίασε το όχημα και κατάφερε να το ανοίξει, ενώ η συνεργός του φυλούσε τσίλιες, όπως θα δείτε και στο βίντεο.

Μάλιστα, ενόσω ο άνδρας προσπαθούσε να το ανοίξει, περνούσαν άλλα διερχόμενα αυτοκίνητα από δίπλα του, με εκείνον να σταματά για λίγο, περιμένοντας να φύγουν. Μετά, συνέχιζε το έργο του.

Δείτε το βίντεο:

Το θράσος των διαρρηκτών ήταν μεγάλο, αφού δεν τους ένοιαξε ότι δίπλα περνούσαν αυτοκίνητα.

Μάλιστα, την επόμενη μέρα πέρασαν από τον ίδιο δρόμο σαν να μη συμβαίνει τίποτα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Evianews.com.