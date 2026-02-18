Ογδόντα πέντε κράτη μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μαζί με διεθνείς οργανισμούς, καταδίκασαν χθες Τρίτη, σε κοινή τους ανακοίνωση, τα νέα μέτρα που υιοθέτησε η κυβέρνηση του Ισραήλ με στόχο την «επέκταση της παράνομης παρουσίας» της στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη, εκφράζοντας ανησυχίες για πιθανή προσάρτηση του παλαιστινιακού εδάφους και για την αλλαγή της «δημογραφικής σύνθεσής» του.

Μια εβδομάδα αφού εγκρίθηκε κείμενο που διευκολύνει τις αγορές γαιών από εποίκους, η ισραηλινή κυβέρνηση αποφάσισε την Κυριακή να επιταχύνει διαδικασία καταγραφής έγγειων ιδιοκτησιών στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

A statement on behalf of 85 States and a number of international organizations condemning Israel’s unilateral measures and policies in the occupied West Bank and rejecting annexation👇🏼 pic.twitter.com/BhEo22f6bZ — State of Palestine (@Palestine_UN) February 17, 2026

«Καταδικάζουμε σθεναρά τις αποφάσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται μονομερώς από το Ισραήλ με σκοπό να επεκταθεί η παράνομη παρουσία του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη. Οι αποφάσεις αυτές αντίκεινται προς τις υποχρεώσεις του Ισραήλ δυνάμει του διεθνούς δικαίου και πρέπει να ακυρωθούν αμέσως», αναφέρουν σε κείμενό τους που δημοσιοποιήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη τα 85 κράτη-μέλη και διεθνείς οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας, της Κύπρου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Κίνας, της Σαουδικής Αραβίας, της Ρωσίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Αραβικού Συνδέσμου κ.λπ.

Οι χώρες και οι οργανισμοί επαναβεβαιώνουν ακόμη την «σθεναρή αντίθεσή τους σε κάθε μορφή προσάρτησης».

«Επαναλαμβάνουμε ότι απορρίπτουμε όλα τα μέτρα με σκοπό να αλλάξει η δημογραφική σύνθεση, η φύση και το καθεστώς των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών από το 1967, συμπεριλαμβανομένης της ανατολικής Ιερουσαλήμ. Τέτοια μέτρα παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, υπονομεύουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για να αποκατασταθεί η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή (…) και θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική να επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης που θα βάλει τέλος στη σύγκρουση», αναφέρει ακόμη το κείμενο.

Ο ΟΗΕ, αραβικές χώρες και η ΕΕ ήδη καταδίκασαν προχθές την υιοθέτηση από την κυβέρνηση του Ισραήλ των νέων μέτρων για την έγγεια ιδιοκτησία που ενισχύουν τον έλεγχό της στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προχθές το Ισραήλ να «ανακαλέσει αμέσως» τα μέτρα αυτά, τα οποία «δεν είναι μόνο αποσταθεροποιητικά», αλλά, «όπως υπενθύμισε πρόσφατα το Διεθνές Δικαστήριο, παράνομα».

Ο εποικισμός συνεχίστηκε επί όλων των ισραηλινών κυβερνήσεων ανεξαιρέτως από το 1967. Εντάθηκε επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, που θεωρείται η πιο δεξιά στην ιστορία του Ισραήλ, ειδικά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Πέραν της ανατολικής Ιερουσαλήμ, κατεχόμενης και προσαρτημένης από το Ισραήλ, πάνω από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα στη Δυτική Όχθη, σε οικισμούς που ο ΟΗΕ θεωρεί παράνομους δυνάμει του διεθνούς δικαίου, ανάμεσα σε περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους.