Σοκ προκαλούν τα στοιχεία στοιχεία που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν τη δραματική αύξηση των κρουσμάτων revenge porn με τις καταγγελίες να παίρνουν τη μορφή «καταιγίδας».

Τα ποσοστά που δημοσιεύονται έγιναν γνωστά κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που ήταν αφιερωμένη στην εκδικητική πορνογραφία και διοργανώθηκε από την ΠΟΑΣΥ.

Βασικό μήνυμα της εκδήλωσης ήταν, ότι η εκδικητική πορνογραφία δεν είναι ντροπή για το θύμα, αλλά έγκλημα, τονίζοντας την ανάγκη να σπάσει η σιωπή που γεννάται από τον φόβο και την ντροπή.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα στοιχεία για το revenge porn, σύμφωνα με τα οποία:

Το 2024 οι υποθέσεις ήταν 196

Το 2025 ο αριθμός των υποθέσεων αυξήθηκε σε 292

Το 2024 ο αριθμός των θυμάτων ήταν 51 άνδρες και 154 γυναίκες

Το 2025 ο αριθμός των θυμάτων ήταν 91 άνδρες και 187 γυναίκες

Το 2024 οι δράστες ήταν 123 άνδρες και 21 γυναίκες

Το 2025 ο αριθμός των δραστών ήταν 166 άνδρες και 19 γυναίκες

«Και πόσοι άλλοι είναι ακόμα οι οποίοι ντρέπονται, φοβούνται» επισημαίνει ο Χρήστος Συνδρεβέλης, αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ.