Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας οδηγήθηκε ένας άνδρας-επισκέπτης από την Αθήνα, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής 18 Ιανουαρίου, όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς να ουρεί σε παρτέρια στο κέντρο της πόλης και αντέδρασε έντονα στον έλεγχο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από νυχτερινή διασκέδαση, όταν ο κατηγορούμενος βρέθηκε σε ανάγκη να χρησιμοποιήσει τουαλέτα. Καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμη τουαλέτα στο σημείο όπου βρισκόταν, κατέληξε στα παρτέρια επί της οδού Ρούζβελτ.

Ωστόσο, έγινε αντιληπτός από αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει, καθώς άρχισε να κυκλοφορεί κόσμος. Αντί να συμμορφωθεί, ο άνδρας φέρεται να εξύβρισε τους αστυνομικούς, να αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του και στη συνέχεια να αντιστάθηκε κατά την προσπάθειά τους να τον επιβιβάσουν στο περιπολικό για προσαγωγή.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της απείθειας, της βίας κατά υπαλλήλων και της εξύβρισης κατά συρροή.

Κατά την απολογία του στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε τη συμπεριφορά του, δηλώνοντας: «Αντέδρασα υπερβολικά, ήταν μεγάλο λάθος».

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για όλες τις κατηγορίες και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης δέκα μηνών, με τριετή αναστολή, σύμφωνα με το larissanet.