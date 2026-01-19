Μια τραγική υπόθεση έρχεται στο φως στη Ρόδο, καθώς μια 21χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης μέσα στο σπίτι της, τις πρώτες πρωινές ώρες της 17ης Ιανουαρίου 2026.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 41χρονος θείος της, υπήκοος Αλβανίας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις από την Εισαγγελέα Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 41χρονος φέρεται να μετέβη στο κρεβάτι όπου βρισκόταν η 21χρονη και να αποπειράθηκε να τη φιλήσει τουλάχιστον τρεις φορές. Η 21χρονη υποστηρίζει ότι δέχτηκε θωπείες σε διάφορα σημεία του σώματός της, συμπεριλαμβανομένων των οπισθίων, ενώ έγιναν προσπάθειες θώπευσης κάτω από το εσώρουχο. Σημειώνεται ότι η 21χρονη ήταν σε κατάσταση μέθης και κοιμόταν πριν καταλάβει αυτό που γινόταν.

Ένα κρίσιμο στοιχείο στην εξέλιξη της υπόθεσης είναι ότι η παθούσα αναζήτησε βιντεοληπτικό υλικό και αναγνώρισε τον 41χρονο ως δράστη.

Αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του κατηγορουμένου και προχώρησαν στη σύλληψή του. Κατά την εξέτασή του, ο 41χρονος άσκησε το δικαίωμα σιωπής.

Η Εισαγγελέας Υπηρεσίας άσκησε σε βάρος του κακουργηματικές διώξεις, και πλέον η υπόθεση περνά στο κρίσιμο στάδιο της δικαστικής αξιολόγησης, όπου θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, όπως μεταδίδει η dimokratiki.