Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από το πρωί στην πόλη του Σουφλίου, με πολλές συλλήψεις για ναρκωτικά. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και στρατιωτικοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evros-news.gr, έχουν συλληφθεί περίπου 20 άτομα, ανάμεσά τους και δύο ή τέσσερις στρατιωτικοί (οι δύο είναι ντόπιοι και οι υπόλοιποι από άλλες περιοχές που υπηρετούν στον Έβρο) από τις ειδικές ομάδες της Αστυνομίας, που έκαναν εφόδους σε σπίτια και με ειδικά εκπαιδευμένα αστυνομικά σκυλιά στον εντοπισμό ναρκωτικών.

Προφανώς πρόκειται για μια συντονισμένη επιχείρηση που οργανώθηκε σε κεντρικό επίπεδο μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, σύνεργα επεξεργασίας και χρηματικά ποσά.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης και οι στρατιωτικοί στον Εισαγγελέα του Στρατοδικείου Ξάνθης.