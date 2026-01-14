Η κοινωνία της Λαμίας διαπιστώνει ότι η κατάσταση με τη βία ανάμεσα σε ανήλικους έχει βγει εκτός ελέγχου στην πόλη. Αυτό καταμαρτυρά και το πιο πρόσφατο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, που καταγράφηκε το μεσημέρι σε λύκειο της Λαμίας στην ώρα του σχολάσματος.

Συγκεκριμένα, δύο μαθητές του 1ου Λυκείου ήρθαν στα χέρια, παίζοντας μπουνιές, ενώ στον καβγά αρχικά ανακατεύτηκε ένας ακόμη μικρότερος μαθητής. Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων, ο καβγάς συνεχίστηκε κι έξω από το προαύλιο στη βόρεια πλευρά του συγκροτήματος με την εμπλοκή κι άλλων μαθητών, πιθανότατα εξωσχολικών, που είχαν κληθεί από κάποιον εμπλεκόμενο.

Όλα αυτά μπροστά στα μάτια δεκάδων έντρομων μαθητών, αλλά και καθηγητών, οι οποίοι δεν έκαναν κάτι να σταματήσουν τον καβγά. Στο σημείο, μετά από τηλεφώνημα περιοίκου, έφτασαν μηχανές της ΔΙΑΣ και περιπολικά, με τους πρωταγωνιστές του επεισοδίου να έχουν εξαφανιστεί.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής μας στο lamiareport.gr, 40 περίπου λεπτά αργότερα, έτερο τηλεφώνημα περιοίκου στο κέντρο της αστυνομίας, κινητοποίησε και πάλι τους περιπολούντες αστυνομικούς, καθώς δύο μεγάλες παρέες από νεαρά άτομα, είχαν συγκεντρωθεί στο παρκάκι της Αμφιθέας. Δύο μηχανές της ΔΙΑΣ, αλλά και ένας ακόμη σταθμός, έφτασαν εκ νέου στο σημείο, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο ίχνος έντασης στις συγκεκριμένες παρέες.

Δυστυχώς, ελάχιστες ημέρες από την καταγγελία μητέρας για το τεράστιο πρόβλημα της βίας μεταξύ ανηλίκων, το ρεπορτάζ επιβεβαιώνει ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει και στη Λαμία. Όπως είχε καταγγείλει και η συγκεκριμένη μητέρα, αλλά και άλλοι γονείς στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα, το κακό ξεκινά από την οικογένεια που δεν έχει πλήρη εικόνα για τα παιδιά της ή δεν παίρνει σοβαρά τα γεγονότα. Ακολουθεί η πλήρης ατιμωρησία ή αν θέλετε η έλλειψη πραγματικών μέτρων συμμόρφωσης – αναμόρφωσης νεανικών προσωπικοτήτων, με γνώμονα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σπίτια μας σήμερα και γενικότερα η κοινωνία. Τα αποτελέσματα δυστυχώς τα διαβάζουμε ή ακόμη χειρότερα τα βιώνουμε καθημερινά.