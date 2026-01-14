Υπό αυξημένη ανησυχία γίνονται πλέον οι έρευνες για την 16χρονη Λόρα, η οποία είναι εξαφανισμένη για 7η ημέρα σήμερα, από το σπίτι της στην Πάτρα όπου διέμενε με τους γονείς της.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 16χρονη δεν έχει φύγει ακόμη από την Ελλάδα και ότι βρίσκεται εντός Αττικής. Συγκεκριμένα, από του Ζωγράφου όπου βρισκόταν, κατευθύνθηκε προς την Ομόνοια, όπως έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Το τελευταίο στίγμα που εντόπισαν οι Αρχές από το κινητό της τηλέφωνο είναι επίσης στην περιοχή της Ομόνοιας.

Κάποιοι ανήλικοι υποστήριξαν ότι είδαν τη Λόρα αργά το απόγευμα της Τρίτης 13 Ιανουαρίου στην περιοχή του Ζωγράφου. Οι νεαροί πλησίασαν το κορίτσι, της έδειξαν τη φωτογραφία της και της είπαν ότι αναζητείται από τις Αρχές. Αμέσως, η Λόρα έτρεξε μακριά τους κρατώντας δύο σακούλες σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Το χρονικό της εξαφάνισης της 16χρονης

Το κορίτσι αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου. Τα ίχνη της χάθηκαν από την Πάτρα όπου ζούσε, ενώ την ημέρα της εξαφάνισής της έφτασε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στου Ζωγράφου με ταξί.

Λίγες ώρες πριν φτάσει στην Αθήνα, η κοπέλα συναντήθηκε με έναν άνδρα (ο οποίος ήταν μαζί με την κόρη του) και, όπως φαίνεται, του πούλησε το κινητό της.

Η αρχική διεύθυνση που είχε δώσει στο ταξί η κοπέλα ήταν η οδός Αιγίου, ένας δρόμος πάνω από το νοσοκομείο Παίδων.

Όπως δείχνουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το κορίτσι φαίνεται να είχε έναν συγκεκριμένο προορισμό στο μυαλό της, καθώς κατέβηκε από το ταξί, προχώρησε ακριβώς στην πύλη του νοσοκομείου και από εκεί φαίνεται πως πέρασε με το κινητό της στα χέρια απέναντι τον δρόμο και έφτασε σε ένα περίπτερο.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με συμμαθήτριά της η οποία μίλησε στην ΕΡΤ, η Λόρα είχε έναν αδερφό στη Γερμανία που δεν είχε γνωρίσει ποτέ και ήθελε να τον συναντήσει.