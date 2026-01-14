Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα. Οι αρχές μέσω βιντεοληπτικού υλικού και καταθέσεων αναζητούν τα ίχνη της, ενώ αναλύουν όλα τα πιθανά σενάρια, ακόμα και το ενδεχόμενο η νεαρή Λόρα να έχει ήδη ταξιδέψει για τη Γερμανία.

Μάλιστα, σύμφωνα με συμμαθήτριά της η οποία μίλησε στην ΕΡΤ, η Λόρα είχε έναν αδερφό στη Γερμανία που δεν είχε γνωρίσει ποτέ και ήθελε να τον συναντήσει. «Δυσκολευόταν πολύ με την προσαρμογή της στην Ελλάδα και με το σχολείο καθώς δεν γνώριζε καλά τη γλώσσα. Το τελευταίο διάστημα πουλούσε τα ρούχα, τις τσάντες και τα πράγματά της γιατί έλεγε πως δεν την χαρακτήριζαν πια. Μου είχε πει ότι έχει έναν αδερφό στη Γερμανία που δεν είχε γνωρίσει ποτέ και ήθελε να τον συναντήσει», είπε συγκεκριμένα η συμμαθήτρια της 16χρονης.

Ωστόσο, ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στο Action24, είπε πως «αν η Λόρα είχε ταξιδέψει στη Γερμανία, η Ελληνική Αστυνομία θα την είχε εντοπίσει από τις πτήσεις μέσα σε 10 λεπτά».

Μάλιστα, αναφερόμενος στις τελευταίες κινήσεις της 16χρονης είπε πως« ο ενεχυροδανειστής που πήρε τα κοσμήματα και ο άνθρωπος που αγόρασε το κινητό από την ανήλικη, θα έπρεπε να ζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες».

«Το παιδί αυτό ήρθε στην Ελλάδα και δεν του άρεσε, δεν ξέρουμε ποια είναι η σχέση με τους γονείς του», είπε επίσης. Παράλληλα, όπως είπε «θα ήταν πολύ εύκολο να βρουν και τη φίλη από την οποία πήρε την καινούργια συσκευή και με την άρση απορρήτου να βρουν τις τελευταίες της επαφές».

Από την πλευρά της η ποινικολόγος Εβίτα Βαρελά, είπε πως «σημαντική πληροφορία είναι ότι το κορίτσι βαφόταν στο ταξί για την Αθήνα, γεγονός που σημαίνει ότι είναι εν ζωή και καλλωπιζόταν για κάποιο λόγο». «Είχε πολύ συγκεκριμένο ραντεβού», είπε χαρακτηριστικά.