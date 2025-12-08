Τρεις 16χρονοι συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με την κατηγορία ότι παραβίασαν τέσσερις θυρίδες εταιρείας ταχυμεταφορών.

Από τη μία θυρίδα φαίνεται να αφαίρεσαν ένα ζευγάρι παπούτσια. Εντοπίστηκαν όμως από δικυκλιστές αστυνομικούς και εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Την ίδια ώρα, δικυκλιστές αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν 28χρονο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, διότι διέρρηξε συνεργείο αυτοκινήτων, απ’ όπου άρπαξε χρηματικό ποσό και λάδια μηχανής, τα οποία αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους.

Τέλος, 28χρονος υπάλληλος μίνι μάρκετ στην περιοχή των Νέων Μαλγάρων συνελήφθη, κατηγορούμενος ότι απέσπασε από την επιχείρηση χρήματα και δύο προπληρωμένες κάρτες αξίας 200 ευρώ. Την υπόθεση εξιχνίασε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα.