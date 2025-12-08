Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω ένας 16χρονος στο Νέο Ηράκλειο, ο οποίος με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε το κινητό δύο 12χρονων κοριτσιών.

Ο 16χρονος προσπάθησε να διαφύγει, αλλά ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ..

Ο ανήλικος το απόγευμα πλησίασε τα δύο κορίτσια, τα απείλησε με μαχαίρι και τους άρπαξε τα κινητά.

Κλήθηκε η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. που εντόπισε τον 16χρονο σε κοντινή απόσταση, ο οποίος μόλις είδε τους αστυνομικούς τράπηκε σε φυγή, ωστόσο ακινητοποιήθηκε. Στην κατοχή του βρέθηκαν το μαχαίρι και το κινητό, το οποίο επιστράφηκε στις ανήλικες.

Ο 16χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε γονέα του για παραμέληση εποπτείας.