Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνέλαβαν το πρωί της Τρίτης 4 Νοεμβρίου στην Αθήνα έναν 37χρονο, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνται από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος να κατέχει εντός σακιδίου σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας του, ένα πιστόλι με γεμιστήρα με 10 φυσίγγια.

Επιπλέον, κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα, καθώς και 2 κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, από την Αστυνομία σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος είχε κατηγορηθεί το 2024 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας ενέχονταν σε εκβιάσεις ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.