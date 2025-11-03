Ένα καλοστημένο σχέδιο παράνομης μεταφοράς μεταναστών, καλυμμένο πίσω από εικόνες χλιδής και πάρτι σε πολυτελή σκάφη, αποκάλυψαν οι ελληνικές Αρχές. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας 37χρονος Σύρος, κάτοχος σουηδικού διαβατηρίου, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από επιχείρηση του Λιμενικού, βασισμένη σε πληροφορίες της ΕΥΠ.

Ο άνδρας, που καταζητούνταν και από τις γερμανικές αρχές, φέρεται να ηγούνταν ενός διεθνούς κυκλώματος που μετέφερε παράτυπους μετανάστες από τα τουρκικά παράλια προς τα νησιά των Κυκλάδων, κυρίως τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Το κόστος για κάθε «διαδρομή» υπολογίζεται ότι έφτανε από 8.000 έως 10.000 ευρώ το άτομο.

Για να αποφύγει τον εντοπισμό, ο 37χρονος φρόντιζε κάθε μεταφορά να μοιάζει με εκδρομή πλουσίων τουριστών. Τα σκάφη που χρησιμοποιούσε ήταν υψηλής ταχύτητας και πάντα πολυτελή, με καμπίνες στις οποίες κρύβονταν οι μετανάστες, ενώ στο κατάστρωμα στημένα «κοκτέιλ πάρτι» με προσκεκλημένες γυναίκες έδιναν την εικόνα μιας ξέγνοιαστης θαλασσινής βόλτας.

Η δράση του δεν περιοριζόταν στη θάλασσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε εγκατασταθεί μόνιμα σε βίλα στα νότια προάστια της Αθήνας, απ’ όπου συντόνιζε τη λειτουργία του κυκλώματος. Ζούσε μέσα στην πολυτέλεια, οδηγούσε ακριβά αυτοκίνητα, κυκλοφορούσε με επώνυμα ρούχα και είχε γίνει γνώριμο πρόσωπο στη νυχτερινή ζωή της πρωτεύουσας.

Η ανακοίνωση:

Την 01/11/2025 στελέχη της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) και του γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, συνέλαβαν έναν αλλοδαπό υπήκοο Συρίας με σουηδικό διαβατήριο για τον οποίο είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως και αναζητούταν. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατ΄ οίκον έρευνα από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, όπου κατασχέθηκαν μέσα αποθήκευσης δεδομένων.

Ο ανωτέρω αλλοδαπός εμπλέκεται στην οργάνωση παράνομων μεταφορών μεταναστών από τις τουρκικές ακτές σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου και ακολούθως στην μεταφορά αυτών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελώντας μάλιστα αρχηγικό μέλος του εν λόγω κυκλώματος. Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών/ Τμήμα Εκτέλεσης Ποινών, όπου κρίθηκε προφυλακιστέος.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε κατόπιν επιστάμενων ερευνών, υπό το συντονισμό της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) σε στενή συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.). Η Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ. σε συνεργασία με την Ε.Υ.Π. και την Λιμενική Αρχή Πειραιά, αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη συμμετοχή και έτερων ατόμων στην εν λόγω υπόθεση, όπως επίσης και την συνεργασία με μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.