Σε έξι συλλήψεις προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 31/10 η ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη, μετά από αστυνομική επιχείρηση για την εκκένωση της κατάληψης Ευαγγελισμού.

Πρόκειται για κτίριο στην περιοχή του Ηρακλείου που βρισκόταν στα χέρια ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 6 συλληφθέντες έχουν ταυτοποιηθεί ως μέλη της ομάδας που συμμετείχε στην επίθεση εναντίον το υπουργού, Μάκη Βορίδη, σε εστιατόριο πριν από μερικές ημέρες στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σημειώνεται ότι ο Μάκης Βορίδης είχε δεχτεί επίθεση στο Ηράκλειο πριν από λίγες ημέρες, ενώ δειπνούσε με την οικογένειά του και φίλους. Ομάδα περίπου 25 ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα συγκεντρώθηκε έξω από το εστιατόριο. Λίγα λεπτά αργότερα, άρχισαν να εκτοξεύουν αυγά και να φωνάζουν συνθήματα εναντίον του, προκαλώντας πανικό στους πελάτες.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στην πλατεία Πειραιά, κοντά στο λιμάνι, όπου ο πρώην υπουργός βρισκόταν με την οικογένειά του και φίλους. Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν φθορές σε τραπέζια και καρέκλες, ενώ οι θαμώνες προσπάθησαν να καλυφθούν. Ο Βορίδης και η παρέα του φυγαδεύτηκαν σε γειτονικό εστιατόριο, αρχικά στο υπόγειό του, μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Η ΕΛ.ΑΣ. έσπευσε στην περιοχή, απέκλεισε το σημείο και συνόδευσε τον τέως υπουργό έως την οδό 25ης Αυγούστου, ώστε να απομακρυνθεί με ασφάλεια. Από την επίθεση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη.



«Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μού επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη.

Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας.

Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία», έγραψε σε ανάρτησή του ο πρώην υπουργός.