Για «ακροαριστερή βία» κάνει λόγο η ανάρτηση του Μάκη Βορίδη για το περιστατικό στο Ηράκλειο μετά την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, ενώ δειπνούσε με την οικογένειά του και φίλους.

«Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μού επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη. Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας. Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία», αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρώην υπουργός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NeaKriti, ενώ ο Μάκης Βορίδης δειπνούσε στο Ηράκλειο, ομάδα περίπου 25 ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα συγκεντρώθηκε έξω από το εστιατόριο. Λίγα λεπτά αργότερα, άρχισαν να εκτοξεύουν αυγά και να φωνάζουν συνθήματα εναντίον του, προκαλώντας πανικό στους πελάτες.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στην πλατεία Πειραιά, κοντά στο λιμάνι, όπου ο πρώην υπουργός βρισκόταν με την οικογένειά του και φίλους. Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν φθορές σε τραπέζια και καρέκλες, ενώ οι θαμώνες προσπάθησαν να καλυφθούν. Ο Βορίδης και η παρέα του φυγαδεύτηκαν σε γειτονικό εστιατόριο, αρχικά στο υπόγειό του, μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Η ΕΛ.ΑΣ. έσπευσε στην περιοχή, απέκλεισε το σημείο και συνόδευσε τον τέως υπουργό έως την οδό 25ης Αυγούστου, ώστε να απομακρυνθεί με ασφάλεια. Από την επίθεση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Μαρινάκης: Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς

Σε ανακοίνωσή του, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπροσώπος Παύλος Μαρινάκης, τόνισε:

«Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί – άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού. Χθες, στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του. Άγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός. Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς».

Δένδιας: Όνειδος για τη δημοκρατία η απαράδεκτη επίθεση

Την αμέριστη συμπαράστασή του στον Μάκη Βορίδη, τη Δανάη και την μικρή τους κόρη, «για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους» εξέφρασε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη δημοκρατία μας» υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας.