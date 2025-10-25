Βίαιη επίθεση από ομάδα περίπου 60 κουκουλοφόρων δέχτηκε το βράδυ του Σαββάτου ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορίδης, μαζί με την οικογένεια και φίλους του σε εστιατόριο του Ηρακλείου όπου δειπνούσε.

Σύμφωνα με το neakriti, oι δράστες που ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, πέταξαν δεκάδες αυγά, πέτρες, ξύλα, ακόμα και τραπέζια, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και πανικό στους θαμώνες του καταστήματος.

Κατά τη διάρκεια του χάους, κάποιοι πελάτες του εστιατορίου προσπάθησαν διακριτικά να συγκρατήσουν τους κουκουλοφόρους, ενώ άλλοι στράφηκαν λεκτικά κατά του κ. Βορίδη, λέγοντάς του: «Δεν μπορείς να έρχεσαι εδώ με τέτοιο κλίμα, χωρίς μέτρα ασφαλείας και να κινδυνεύουμε και οι υπόλοιποι θαμώνες».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα μικρό παιδί που βρισκόταν σε άλλο τραπέζι φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο κ. Βορίδης, η οικογένειά του και τα πρόσωπα που τον συνόδευαν φυγαδεύτηκαν αρχικά στο υπόγειο γειτονικού εστιατορίου, όπου παρέμειναν μέχρι την άφιξη της αστυνομίας. Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. απέκλεισαν την περιοχή και συνόδευσαν τον πρώην υπουργό μέχρι την οδό 25ης Αυγούστου, προκειμένου να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Το επεισόδιο συνέβη σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης, πάνω από το λιμάνι του Ηρακλείου, και είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές υλικές ζημιές στο εστιατόριο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί. Ο Μάκης Βορίδης βρίσκεται στο Ηράκλειο τις τελευταίες ημέρες, στο πλαίσιο ιδιωτικής επίσκεψης.