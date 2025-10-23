Επεισόδια με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών και βομβίδων κρότου – λάμψης σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης (23/10) έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο.

Στην περιοχή πραγματοποιούσαν συγκέντρωση Σύλλογοι Εκπαιδευτικών της Α’ Αθήνας καταγγέλλοντας τις συμπτύξεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της περιοχής. Οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι πρόκειται για «αντιπαιδαγωγικά και ταξικά μέτρα» που υποβαθμίζουν το δημόσιο σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας απωθήθηκαν από τους αστυνομικούς και το κλίμα παραμένει τεταμένο.