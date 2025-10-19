Σοβαρό περιστατικό με ανήλικη που κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ βρέθηκε στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του πατέρα της. Ο άνδρας κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, μετά τη λιποθυμία της 16χρονης κόρης του λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Πρόκειται για έναν 43χρονο, ο οποίος συνελήφθη, λίγες ώρες αφότου βρέθηκε η 16χρονη κόρη του λιπόθυμη στην πλατεία του Νέου Ηρακλείου, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Σωτηρία, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το κορίτσι είχε πάρει ένα μπουκάλι με αλκοόλ από το σπίτι του και πήγε στην πλατεία όπου το ήπιε μαζί με φίλες της, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.