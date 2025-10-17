Συνελήφθη άνδρας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί προστασίας αρχαιοτήτων και της εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς, στο Ρέθυμνο.

Από τους αστυνομικούς βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, όπλα, γεμιστήρες, χιλιάδες φυσίγγια, χειροβομβίδες, ποσότητα ζελατοδυναμίτιδας, δυναμίτες και πυροκροτητές.

Η σύλληψη έγινε σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και αφορά 77χρονο, στον οποίο έφτασαν οι αρχές μετά από αξιοποίηση πληροφοριών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και ειδικών δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν στην υπηρεσία, χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην οικία του συγκεκριμένου προσώπου και σε διάφορους χώρους που χρησιμοποιεί.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: τέσσερα πολεμικά τυφέκια, δύο πιστόλια, ένα μακρύκανο πυροβόλο όπλο, ένα περίστροφο, τρεις χειροβομβίδες, ένα αεροβόλο, επτά κυνηγετικά όπλα, δώδεκα γεμιστήρες, 2.000 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 343 γραμμάρια ζελατοδυναμίτιδας, έξι μασούρια δυναμίτη, ένα ακαριαίο φυτίλι, δεκατέσσερις πυροκροτητές, τμήμα οβίδας όλμου, εβδομήντα κροτίδες, ένα μαχαίρι, έξι θήκες πιστολιών και περιστρόφων, δύο διόπτρες μακρύκανου όπλου, μία βαλλίστρα με έξι βέλη, ένας πήλινος αμφορέας και πλήθος πήλινων και λίθινων θραυσμάτων αγνώστου χρονικής περιόδου και ένα κυλινδρικό αντικείμενο τύπου βραχιόλι.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.