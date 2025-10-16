Γνωστός στην ΕΛ.ΑΣ. είναι ο δράστης της δολοφονίας που σημειώθηκε γύρω στις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης έξω από ξενοδοχείο στην περιοχή των Ευζώνων στο Κιλκίς.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν 26χρονο Πακιστανό ο οποίος, ευρισκόμενος στον αύλειο χώρο του ξενοδοχείου, πυροβόλησε εναντίον ενός 35χρονου από τη Σιέρα Λεόνε, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα και αμέσως μετά έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στον χώρο του εγκλήματος βρέθηκαν 3 κάλυκες, ένα κινητό τηλέφωνο, το συνολικό ποσό των 1.214 ευρώ, είδη ρουχισμού και άλλα αντικείμενα, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Από την ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνουν ότι σε βάρος του δράστη εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από ανακριτή Κιλκίς για παράνομη διακίνηση μεταναστών.