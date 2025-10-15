Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε ένα δημοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη όταν την ώρα του διαλείμματος δύο μαθητές επιτέθηκαν σε έναν 11χρονο, με τη μητέρα του θύματος να καταγγέλλει πως η διευθύντρια τους είπε να μάθουν στο παιδί τους «να μη δίνει σημασία».

«Ο γιος μου την ώρα που χτύπησε το κουδούνι περίμενε σε μια σειρά με τα άλλα παιδιά για να μπουν μέσα στην τάξη. Εκείνη την ώρα κάποιος ήρθε από πίσω από τον γιο μου και τον χτύπησε με μπουνιά στο κεφάλι και αφού έπεσε κάτω και μετά σηκώθηκε, συνέχισε ένα άλλο παιδάκι να τον χτυπάει με μπουνιές στο κεφάλι. Εκείνη την ώρα ο δάσκαλος που υπήρχε στο προαύλιο συνειδητοποίησε ότι πέφτει ξύλο και τους πήγε στο γραφείο της διευθύντριας», είπε η μητέρα.

Αναφορικά με τη στάση του σχολείου η μητέρα δήλωσε πως «το σχολείο είναι ανύπαρκτο σε όλα. Εμένα δεν με ενημέρωσε κανένας ενώ το παιδί μου ήταν χτυπημένο στο κεφάλι».

«Η διευθύντρια μου είπε μάθετε στον Αλέξανδρο να μην δίνει σημασία», κατήγγειλε η μητέρα μιλώντας στον ANT1.

«Την πρώτη χρονιά στο πρώτο σκηνικό, γύρισε και μου είπε ότι τα παιδιά από τα οποία δέχεται το bullying είναι από καλή οικογένεια. Εμείς δηλαδή από τι είμαστε;» συνέχισε συμπληρώνοντας πως «αυτό γίνεται εδώ και 3 χρόνια».

Μιλώντας για την ψυχολογική κατάσταση του 11χρονου, η μητέρα δήλωσε πως το παιδί δεν θέλει να πάει σχολείο ενώ ανέφερε πως η διευθύντρια είπε στον σύζυγό της πως «ο Αλέξανδρος δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος, θα ήθελε να χτυπήσετε εσείς τα άλλα παιδάκια».