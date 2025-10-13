Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων μια 15χρονη, η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου σε κακή κατάσταση στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας.

Το κορίτσι, ρουμανικής καταγωγής, βρέθηκε περίπου στη 1:30 π.μ. από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, με εμφανή τραύματα και σε κατάσταση μέθης, ενώ βρισκόταν με παρέα συνομηλίκων της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια ανέφερε στους αστυνομικούς ότι έπεσε από σκαλοπάτια στο πάρκο και τραυματίστηκε.

Η 15χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου παραμένει νοσηλευόμενη σε σοβαρή κατάσταση, όπως αναφέρει το Creta24.

Για το περιστατικό, συνελήφθη η 41χρονη μητέρα της ανήλικης, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.