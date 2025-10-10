Σοκ έχει προκαλέσει η επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε 12χρονος από 13χρονο στην Τρίπολη. Το αγόρι βρίσκεται στην Εντατική δίνοντας τη δική του μάχη, ενώ νέα στοιχεία για το αιματηρό περιστατικό βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε λίγο μετά τη λήξη των μαθημάτων, όταν ξεκίνησε ο έντονος καβγάς μεταξύ των δύο αγοριών.

Αιτία του επεισοδίου φαίνεται, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, να ήταν τα προσβλητικά σχόλια για μια κοπέλα, φίλη του ενός από τους δύο μαθητές.

Η αστυνομία εντόπισε και κατάσχεσε το μαχαίρι, ενώ σε βάρος των γονέων των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Πολλαπλά τα τραύματα του θύματος

Ο ανήλικος δράστης κατά τη διάρκεια του τσακωμού φέρεται να έβγαλε μαχαίρι μήκους 10 εκατοστών και να επιτέθηκε πρώτος στον 13χρονο, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα. Στη συνέχεια ακολούθησε πάλη, κατά την οποία το άλλο παιδί φέρεται να πήρε το ίδιο μαχαίρι και να αντεπιτέθηκε, τραυματίζοντας σοβαρά τον συνομήλικό του.

«Στο μάτι, στον σβέρκο, στην πλάτη, παντού ήταν χαραγμένος. Δεν καταλάβαμε τι ήταν αυτό το εργαλείο, αλλά δεν ήταν απλό μαχαίρι κουζίνας», δήλωσε η γιαγιά του 12χρονου αναφερόμενη στο πού έχει τραυματιστεί το παιδί.

«Το εγγόνι μου δεν άγγιζε μαχαίρι ούτε για να κόψει ψωμί. Δεν είχε σιδηρογροθιά, όπως ακούστηκε. Το μαχαίρι το είχε το άλλο παιδί. Αναρωτιέμαι, δεν υπήρχαν άλλα παιδιά ή δάσκαλοι εκεί;», δήλωσε,

Τα δύο αγόρια διακομίστηκαν στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του 12χρονου στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.