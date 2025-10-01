Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της Καρολάιν Κράουτς για την οποία έχει καταδικαστεί ο σύζυγός της και πατέρας τους παιδιού τους, Μπάμπης Αναγνωστοπούλος.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης 1/10 στην εκπομπή του ΑΝΤ1 « Το Πρωινό» ο δικηγόρος του πιλότου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, αποκάλυψε πως ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης του Εφετείου για τη δολοφονία της Καρολάιν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι δεν ήταν δίκαιη η δίκη κατά την οποία καταδικάστηκε σε ισόβια.

«Το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη το έχει ο καθένας. Να γίνει μια δίκη για να ακουστούν όσα δεν έχουν ακουστεί στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο», επεσήμανε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

«Δεν αλλάζει ό,τι έχει πει (σ.σ ο Αναγνωστόπουλος), αλλά λίγο πριν, λίγο μετά το αδίκημα, τι έγινε και τι δεν έγινε ίσως θα πρέπει να διαφωτιστούν περισσότερο». Εστιάζοντας στο σκεπτικό της αναίρεσης, πρόσθεσε ότι «ο Μπάμπης δεν εισακούστηκε ποτέ γιατί ερήμην του τον είχαν μεταφέρει στις φυλακές Μαλανδρίνου και του είχαν βάλει δύο δικηγόρους».

«Για αν ακουστούν όλα αυτά θα πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση», εξήγησε.

«Δεν υπάρχει επικοινωνία με το παιδί»

Αναφερόμενος δε στον πελάτη του που κρατείται στο Μαλανδρίνο ο δικηγόρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου είπε ότι «είναι προϊστάμενος στο λογιστήριο στην οικονομική επιτροπή που έχει να κάνει με την καντίνα», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει επικοινωνία με το παιδί (σ.σ. τη μικρή Λυδία που είχε αποκτήσει με την Καρολάιν). «Βιαίως πήραν το παιδί στις Φιλιππίνες, ούτε οι παππούδες του δεν μπορούν να το έχουν, ξέρω ότι του άλλαξαν το επίθετο».

Όπως, δε, τόνισε είναι άριστος φοιτητής της Νομικής και δεν χρωστάει κανένα μάθημα.