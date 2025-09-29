Θρήνο έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αντιπάρου ο θάνατος ενός πατέρα δύο παιδιών το πρωί της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου σε χωριό λίγο έξω από τη Χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, χειριστής μηχανήματος τραυμάτισε θανάσιμα έναν άνδρα, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται. Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας δύο παιδιών και φέρεται να είχε μεταβεί στο σημείο ώστε να επιβλέψει τις εργασίες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί που προχώρησαν στον σχηματισμό δικογραφία για τη διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας για να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Η τραγική είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την Αντίπαρο, με τους κατοίκους να εκφράζουν τη θλίψη και τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια του άτυχου άνδρα, για τον οποίο μιλούσαν όλοι με τα καλύτερα λόγια.