Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή, τυποποίηση και διακίνηση νοθευμένων ελαίων, εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος. Το κύκλωμα, σύμφωνα με την Αστυνομία, διακίνησε τα 6 τελευταία χρόνια 600 τόνους νοθευμένου ελαιόλαδου στην Ελλάδα, ενώ εξήγαγε το προηγούμενο 10μηνο άλλους 81 τόνους στη Γερμανία, πουλώντας το ως εξαιρετικά παρθένο. Η συνολική ζημία σε βάρος των καταναλωτών εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 3,4 εκατ. ευρώ, με την απώλεια εσόδων για την εθνική οικονομία από τους διαφυγόντες φόρους να ξεπερνά τις 440.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, γνωστοί στις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών για τη ρύθμιση της αγοράς προϊόντων και την εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας και της προστασίας των ζώων.

Οι συλλήψεις έγιναν χθες το πρωί, σε περιοχή της Ημαθίας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Αναφορικά με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., δύο εκ των φερόμενων μελών είχαν εγκαταστήσει και λειτουργούσαν σε αποθήκη εντός της οικίας τους, τουλάχιστον από τις αρχές του έτους 2020, εργαστήριο παρασκευής και τυποποίησης νοθευμένων ελαίων, ενώ το τρίτο μέλος χρησιμοποιούσε άλλο χώρο για την αποθήκευση των πρώτων υλών.

Στο συγκεκριμένο εργαστήριο μετέφεραν ηλιέλαιο, όπου το αποθήκευαν προσωρινά και με χρήση χρωστικών και αρωματικών ουσιών, δημιουργούσαν το τελικό προϊόν, με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσομοιάζει με ελαιόλαδο, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Στη συνέχεια, τοποθετούσαν το τελικό προϊόν σε πλαστικούς και μεταλλικούς περιέκτες, ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, με ονομασίες προέλευσης περιοχές της Ελλάδας, γνωστές για την παραγωγή του ελαιολάδου και το πωλούσαν στην Ελλάδα και στη Γερμανία.

Προκειμένου να παραπλανήσουν τους καταναλωτές, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν φροντίσει να προμηθευτούν για την τυποποίηση των ελαίων μεταλλικούς περιέκτες που έφεραν ψευδώς ποιοτικά χαρακτηριστικά του «ελαιολάδου», καθώς και βραβεία ποιότητας, τόσο στην ελληνική, όσο και σε άλλες γλώσσες, επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό την παραπλάνηση μεγάλου αριθμού καταναλωτών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις αποθήκες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 2.125 λίτρα ελαίων, εκ των οποίων τα 600 λίτρα ήταν τυποποιημένα σε περιέκτες που ανέγραφαν «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», 44 κενοί μεταλλικοί περιέκτες ελαίων, πλήθος χαρτοκιβωτίων και πωμάτων, παλετοφόρο, διάφορα σύνεργα απαραίτητα για τη νόθευση των ελαίων, χειρόγραφες σημειώσεις, το χρηματικό ποσό των 17.750 ευρώ κ.ά.

Υπάλληλοι του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων έλαβαν δείγματα των κατασχεμένων ελαίων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την εργαστηριακή τους εξέταση.

Στην ίδια ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνεται ότι από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, στο πλαίσιο δράσεων για την πάταξη του φαινομένου της παρασκευής και διακίνησης νοθευμένων ελαίων, από τον Νοέμβριο του 2024 έως και τον Φεβρουάριο του 2026, εξαρθρώθηκαν 6 εγκληματικές οργανώσεις, που δραστηριοποιούνταν στον τομέα αυτό, ενώ συνελήφθησαν 20 άτομα, με τον συνολικό αριθμό κατηγορουμένων να ανέρχεται στους 29 και τα κατασχεθέντα έλαια στα 42.170 λίτρα.