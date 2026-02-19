Μία απρόσμενη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες προκάλεσε έντονες αντιδράσεις αλλά και κύμα στήριξης στην Αυστραλία, με πρωταγωνίστρια την παρουσιάστρια του Channel Nine, Ντάνικα Μέισον, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο μετά από on air εμφάνιση κατά την οποία ακουγόταν να μπερδεύει τα λόγια της.

Η παραγωγή της πρωινής εκπομπής Today του αυστραλιανού καναλιού Nine συνδέθηκε ζωντανά το πρωί της Τετάρτης με τη Μέισον, η οποία βρισκόταν σε χιονοθύελλα στο Λιβίνιο της Ιταλίας, προκειμένου να μεταδώσει ενημέρωση για τις επιδόσεις των Αυστραλών αθλητών στους Χειμερινούς Αγώνες. Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, η παρουσιάστρια άρχισε να μιλά για την τιμή του καφέ στην Ιταλία, πριν αναφερθεί με παράδοξο τρόπο… σε ιγκουάνα. «Η τιμή του καφέ εδώ είναι στην πραγματικότητα μια χαρά… είναι η τιμή του καφέ στις ΗΠΑ στην οποία πρέπει να συνηθίσουμε… δεν είμαι σίγουρη για τα ιγκουάνα. Πού πάμε με αυτό; Τέλος πάντων, ας περάσουμε στα σημερινά αθλητικά γιατί συμβαίνουν πολλά πίσω στην πατρίδα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Μέισον μίλησε για τους Μπρίσμπεϊν Μπρόνκος, οι οποίοι ταξίδεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αντιμετωπίσουν τους πρωταθλητές της Super League, Χαλ Κινγκστον Ρόβερς, στο παιχνίδι World Club Challenge που διεξάγεται το βράδυ της Πέμπτης. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, η παρουσιάστρια ακουγόταν να μπερδεύει τα λόγια της, ενώ στο τέλος έκανε έναν «χιονάνθρωπο-άγγελο» στο χιόνι πίσω της.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής στο στούντιο, Καρλ Στεφάνοβιτς και Τζέιν Ατζοπαρντί, παρατήρησαν ότι η Μέισον «σκόνταφτε» σε ορισμένες προτάσεις της, αποδίδοντας το γεγονός στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες στο Λιβίνιο. «Υπάρχει τόσο παγωμένος αέρας που δεν μπορείς καν να κουνήσεις τα χείλη σου», ανέφερε ο Στεφάνοβιτς.

Την Πέμπτη, η Ντάνικα Μέισον παραδέχθηκε δημόσια ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν βγει ζωντανά στον αέρα και ότι «εκτίμησε λάθος την κατάσταση». Σε νέα ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή Today, αφού αναφέρθηκε στα γεγονότα της ημέρας, ζήτησε τον λόγο για να απολογηθεί. «Θέλω απλώς να πάρω μια στιγμή, αν μου επιτρέπετε, για να ζητήσω συγγνώμη. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί μου. Είμαι καλά, απλώς λίγο ντροπιασμένη. Εκτίμησα τελείως λάθος την κατάσταση. Δεν έπρεπε να έχω πιει. Και ειδικά σε αυτές τις συνθήκες, με το κρύο, το υψόμετρο και το γεγονός ότι δεν είχα φάει βραδινό, τα πράγματα δεν βοήθησαν. Θέλω να αναλάβω πλήρως την ευθύνη. Δεν είναι το επίπεδο που θέτω για τον εαυτό μου. Ειλικρινά, λυπάμαι», δήλωσε.

Ο Καρλ Στεφάνοβιτς, ο οποίος είχε εμφανιστεί στο παρελθόν μεθυσμένος στην ίδια εκπομπή μετά τα Logies του 2009, εξήρε τη στάση της Μέισον, λέγοντας: «Δεν ξέρω καν για τι πράγμα μιλάς. Είσαι η καλύτερη, Ντάνικα. Μην ανησυχείς. Πάμε παρακάτω». Η Τζέιν Ατζοπαρντί πρόσθεσε: «Ξέρουμε πόσο σκληρά δουλεύεις, Ντάνικα».

Η απολογία της παρουσιάστριας έτυχε ευρείας αποδοχής, με στήριξη τόσο από συναδέλφους της όσο και από τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε. Μιλώντας την Πέμπτη στην εκπομπή Jase & Lauren Show του Nova 100, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Είμαι υπέρ της Ντάνικα. Μπράβο της. Είναι στην Ιταλία και θα ήταν κουρασμένη. Η διαφορά ώρας θα είχε επίδραση». Ο παρουσιαστής Jase σχολίασε ότι «γιορτάζει», με τον Αλμπανέζε να απαντά: «Δεν υπάρχει τίποτα να δούμε εδώ».