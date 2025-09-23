Μια απίστευτη μαρτυρία για τηλεφωνική απάτη είδε το φως της δημοσιότητας, με τον δράστη όχι μόνο να προτρέπει το θύμα να κάνει καταγγελία στην αστυνομία, αλλά να προθυμοποιείται να επικοινωνήσει ο ίδιος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα Εξάρχεια, με θύμα μια γυναίκα, την οποία πήρε τηλέφωνο ένας άνδρας και ζήτησε να απομακρύνει από το σπίτι όλα τα χρήματα και τα χρυσαφικά, επειδή υπήρχε κίνδυνος να ξεσπάσει φωτιά λόγω υψηλής τάσης.

Μιλώντας στο Star η γυναίκα, ανέφερε ότι ο επιτήδειος ζήτησε να απομακρύνει από το σπίτι όλα τα αντικείμενα αξίας, δήθεν για να μην πιάσουν φωτιά, από δοκιμές που θα έκανε η ίδια, ώστε να διαπιστώσει αν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

«“Ανάψτε το μάτι της κουζίνας, βάλτε αλουμινόχαρτο στην πρίζα”, ήταν τόσο πειστικός», είπε και πρόσθεσε πως «είπα να βάλω τα κοσμήματα στο μπαλκόνι, “όχι εκεί, μπορεί να αρπάξουν”. Είπα να τα πάω στο γκαράζ, “όχι εκεί, μπορεί να καούν”».

«Ωραία θα τα βάλω στο αυτοκίνητό μου για να είναι έξω. Εκεί την πάτησα», είπε προσθέτοντας ότι άφησε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου 32.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 13.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, πήγε να κάνει τις υποτιθέμενες δοκιμές πάντα σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επιτήδειο και όταν «γλίτωσε» από τον κίνδυνο φωτιάς, βγήκε έξω και είδε να έχουν σπάσει το τζάμι στο αμάξι και να λείπουν τα χρήματα, αλλά και τα κοσμήματα.

«Για όνομα του Θεού, ποιος ήταν αυτός; Να πάρουμε να κάνουμε καταγγελία», της είπε ο επιτήδειος που δεν είχε κλείσει το τηλέφωνο, προτρέποντας σε καταγγελία, καθώς έπαιζε ακόμη θέατρο.