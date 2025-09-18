Ελεύθεροι πρόκειται να αφεθούν άμεσα ο 21χρονος και ο 25χρονος, οι οποίοι είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά που είχε εκδηλωθεί πριν από περίπου έναν μήνα στην περιοχή του Γηροκομειού της Πάτρας.

Πρώτος είχε συλληφθεί από την αστυνομία ο 25χρονος και μετά ο 21χρονος, οι οποίοι μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή είχαν οδηγηθεί στις φυλακές.

Στη συνέχεια οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο νεαρών προσκόμισαν νέα στοιχεία στη Δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα ο ανακριτής να αποφασίσει θετικά για την αποφυλάκισή τους, έπειτα από σχετική εισήγηση της εισαγγελέως.

Τόσο στον 25χρονο όσο και στον 21χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης της εξόδου από τη χώρα, της παρουσίας μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης.