Δεκάδες αυτοσχέδιες συσκευασίες με κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη φέρεται να είχε κρυμμένες σε κοινόχρηστο χώρο των Φυλακών Σταυρακίου Ιωαννίνων, κρατούμενος στο συγκεκριμένο Σωφρονιστικό Κατάστημα.

Την ποσότητα των ναρκωτικών εντόπισαν στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους στο Κατάστημα Κράτησης. Όπως διαπιστώθηκε, ο κρατούμενος κατείχε πλήθος αυτοσχέδιων συσκευασιών με ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες είχε αποκρύψει σε κοινόχρηστο σημείο. Ειδικότερα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 43 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 46,7 γραμμαρίων και 82 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 44,52 γραμμαρίων.

Αμέσως ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων και ο κρατούμενος συνελήφθη.

Πρόκειται για Έλληνα ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Πηγή: ΑΠΕ