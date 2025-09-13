Στη φυλακή οδηγήθηκε την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου ένας 22χρονος, ο οποίος καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για την επίθεση με μαχαίρι σε 23χρονο, το βράδυ της Τετάρτης στη Λάρισα.

Αυτή ήταν η δεύτερη καταδίκη του 22χρονου σε διάστημα μιας εβδομάδας για την τέλεση του αδικήματος της επικίνδυνης σωματικής βλάβης με θύμα αυτή τη φορά έναν νεαρό που συμμετείχε στη συμπλοκή στην πλατεία της Ανθούπολης πριν από μερικές εβδομάδες, σύμφωνα με το larissanet.

Η ένταση μεταξύ των δύο φαίνεται πως δεν εκτονώθηκε με την πρώτη καταδικαστική απόφαση και πιάστηκαν ξανά στα χέρια όταν συναντήθηκαν σε συνοικία της Λάρισας την Τετάρτη. Ο 22χρονος τότε ήταν μαζί με τη φίλη του, που επίσης συμμετείχε στο συμβάν της Ανθούπολης, και όταν έγιναν αντιληπτοί από τον καταγγέλλοντα, σύμφωνα με την απολογία του 22χρονου, τους όρμησε και στην προσπάθειά του να αμυνθεί τον μαχαίρωσε στο πόδι.

Διαφορετική εικόνα έδωσε στην κατάθεσή του ο 23χρονος. Όπως ανέφερε, πηγαίνοντας προς τη Νέα Πολιτεία για να βρει τους φίλους του συνάντησε τυχαία στο δρόμο τους δύο νεαρούς. Εκείνος θέλησε να μιλήσει στην κοπέλα με την οποία χώρισε πρόσφατα και τότε εκείνη τον τραυμάτισε με ένα αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό. Στη συνέχεια του επιτέθηκε και ο 22χρονος καταφέρνοντάς του μαχαιριές στο πόδι.

Να σημειωθεί πως το πρώην ζευγάρι αλληλομηνύθηκε για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και η υπόθεσή τους θα εκδικαστεί τους επόμενους μήνες.

Στο δικαστήριο χθες εκδικάστηκε μόνο η υπόθεση του 22χρονου ο οποίος εν τέλει καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 23 μηνών για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Το δικαστήριο και με δεδομένες τις προηγούμενες καταδίκες του, αποφάσισε την έκτιση της ποινής και την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη με αποτέλεσμα ο 22χρονος να πάρει το δρόμο για τη φυλακή.