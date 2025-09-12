Αδιανόητες εικόνες εκτυλίχτηκαν το πρωί της Πέμπτης στο νεκροταφείο της Χαλκίδας, όταν μια λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ εργατών, Ελλήνων και Αλβανών, κλιμακώθηκε σε άγρια συμπλοκή. Αποτέλεσμα της σύρραξης ήταν ο σοβαρότατος τραυματισμός ενός Έλληνα εργάτη, ο οποίος δέχτηκε χτύπημα στο κεφάλι με φτυάρι. Η άμεση επέμβαση της Αστυνομίας οδήγησε σε έξι συλλήψεις.

Σύμφωνα με το eviathema, όλα ξεκίνησαν από μια διαφωνία για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία μεταξύ των δύο ομάδων εργατών που εκτελούσαν εργασίες εντός του κοιμητηρίου. Η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει από τον έλεγχο, με τα πνεύματα να οξύνονται και τις δύο πλευρές να έρχονται στα χέρια. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους συμμετέχοντες χρησιμοποίησε ένα φτυάρι ως όπλο, χτυπώντας με δύναμη στο κεφάλι τον άτυχο άνδρα και αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στο έδαφος.

Σωτήρια η παρέμβαση των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, με τους άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ Χαλκίδας να φτάνουν πρώτοι. Αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης του τραυματία, οι αστυνομικοί δεν έχασαν χρόνο. Του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ασκώντας πίεση στο τραύμα για να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία, μια ενέργεια που αποδείχτηκε σωτήρια για τη ζωή του, μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Το ασθενοφόρο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και νοσηλεύεται.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή και μετέπειτα στη σύλληψη έξι ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο βίαιο επεισόδιο. Οι συλληφθέντες κρατούνται στην Ασφάλεια Χαλκίδας, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαλευκάνει πλήρως τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η συμπλοκή. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα.