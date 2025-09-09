Ελεύθερες με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο γυναίκες που συνελήφθησαν την προηγούμενη Πέμπτη στη Λάρισα, καθώς φέρεται να κρατούσαν παρά τη θέληση της μια νεαρή Κολομβιανή σε σπίτι, παρ’ όλο που η ίδια είχε ζητήσει να σταματήσει να συνευρίσκεται με άνδρες.

Σύμφωνα με το larissanet αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν μετά τη σύλληψη τους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, σύμφωνα με την οποία γυναίκα με καταγωγή από την Κολομβία βρίσκεται σε διαμέρισμα της πόλης όπου και εκδίδεται έναντι αμοιβής παρά τη θέλησή της, αστυνομικοί μετέβησαν την Πέμπτη στην εν λόγω οικία όπου και εντόπισαν το θύμα μαζί με τις δύο κατηγορούμενες.

«Όπως εξακριβώθηκε, το διαμέρισμα είχε μισθωθεί από την 43χρονη με καταγωγή από την Αλβανία, όπου διέμενε με την 35χρονη ομοεθνή του θύματος, με σκοπό την ερωτική συνεύρεση με άνδρες-πελάτες, έναντι χρηματικής αμοιβής. Παράλληλα, προέκυψε ότι, το θύμα, έχοντας πειστεί από την ομοεθνή της ότι θα κέρδιζε υπέρογκα ποσά σε μικρό χρονικό διάστημα, ήρθε στην Ελλάδα από την Κολομβία την 30-08-2025 και παρελήφθη από άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια μερίμνησε για τη μετάβασή της στη Λάρισα».

Σύμφωνα με την καταγγελία, το θύμα λάμβανε από την 43χρονη 25 ευρώ για κάθε συνεύρεση. Ωστόσο, όταν γνωστοποίησε την επιθυμία της η 20χρονη να αναχωρήσει από την Ελλάδα, οι κατηγορούμενες αρνήθηκαν, λέγοντας της ότι τους χρωστούσε χρήματα και επιπλέον η ομοεθνής της την απείλησε.

Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την παρουσία στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους ενώ για την 43χρονη επιβλήθηκε ακόμα η καταβολή χρηματικής εγγύησης.

Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του άνδρα που ανέλαβε τη μεταφορά της γυναίκας στη Λάρισα.