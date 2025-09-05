Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή του βρέφους από τον Πειραιά από τον 17χρονο, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Ειδικότερα, στο βίντεο που δημοσιεύει ο ΑΝΤ1, καταγράφεται η μητέρα να κρατά το καρότσι με το βρέφος ενώ ο 17χρονος την πλησιάζει και φαίνεται να ανταλλάσσουν δυο λόγια.

Ποινική δίωξη για κακούργημα στον 17χρονο – «Δεν χωνεύω τους Ρομά»

Αντιμέτωπος με βαρύτατα αδικήματα είναι ο 17χρονος ο οποίος εμφανίζεται ως το κεντρικό πρόσωπο πίσω από τις αρπαγές μωρών στον Πειραιά και την Ομόνοια.

Η εισαγγελέας ανηλίκων άσκησε σε βάρος του νεαρού ποινική δίωξη για το κακούργημα της αρπαγής ανηλίκων κάτω των 14 ετών κατά συρροή και για το πλημμέλημα της έκθεσης σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή.

Ο 17χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων ενώ στο αυτόφωρο οδηγήθηκε ο πατέρας του κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι Αρχές εκτιμούν πως τα κίνητρα του κατηγορούμενου ήταν ρατσιστικά, καθώς φέρεται να είπε κατά τη σύλληψη του ότι θεωρούσε πως οι γυναίκες Ρομά «δεν προσέχουν τα παιδιά τους» και με τις ενέργειές του «ήθελε να το αποδείξει».

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του 17χρονου ξεκίνησε όταν την περασμένη Τετάρτη άρπαξε βρέφος από την αγκαλιά της μητέρας του στον Πειραιά.Το μωρό βρέθηκε αργότερα εγκαταλελειμμένο σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ακρόπολης.

Με τον ίδιο τρόπο φέρεται να είχε κινηθεί ο ανήλικος και τον περασμένο Μάιο καθώς εμφανίζεται να είχε κλέψει μωρό 6 μηνών από την Ομόνοια και στη συνέχεια το είχε αφήσει δίπλα σε κάδο σκουπιδιών στον Άλιμο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 17χρονος είχε πρόσφατα συλληφθεί καθώς παρίστανε τον ελεγκτή στην περιοχή της Βάρης.