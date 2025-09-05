Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο 17χρονος ο οποίος κρυβόταν πίσω από τις αρπαγές μωρών στον Πειραιά και στην Ομόνοια. Ο νεαρός αποκάλυψε στις Αρχές γιατί προχωρούσε σε αυτή την πράξη ενώ ενδιαφέρον προκαλεί το «πλούσιο» σε περίεργες πράξεις παρελθόν του.

Ο 17χρονος άρπαξε το βρέφος που εντοπίστηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ακρόπολης και είχε αρπαχτεί από την αγκαλιά της μητέρας του στον Πειραιά την Τετάρτη (3/09).

Η μητέρα του βρέφους κατέθεσε πως γνώρισε τον 17χρονο σε λεωφορείο, όταν της πρότεινε να αγοράσει τρόφιμα για το παιδί της, καθώς η ίδια ζητούσε οικονομική βοήθεια. Στη συνέχεια την ακολούθησε σε σούπερ μάρκετ και σε φαρμακείο, όπου εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και άρπαξε το μωρό.

Το παιδί βρέθηκε τυχαία από μια γυναίκα που έκανε βόλτα τον σκύλο της, ενώ η μητέρα συνελήφθη για παραμέληση ανηλίκου. Το βρέφος νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Οι Αρχές εκτιμούν πως τα κίνητρα του δράστη ήταν ρατσιστικά καθώς όπως είπε θεωρούσε πως οι γυναίκες Ρομά «δεν προσέχουν τα παιδιά τους» και με τις ενέργειές του «ήθελε να αποδείξει ακριβώς αυτό».

Το παρελθόν του 17χρονου

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς τον περασμένο Μάιο ήταν αυτός ο οποίος είχε κλέψει μωρό 6 μηνών από την Ομόνοια και στη συνέχεια το κρύψει σε κάδο σκουπιδιών στον Άλιμο.

Μάλιστα, τον περασμένο Ιούνιο οι Αρχές, όπως μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 5/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» είχαν προχωρήσει στη σύλληψη του 17χρονου, καθώς παρίστανε τον ελεγκτή στην περιοχή της Βάρης.