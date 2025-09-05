Ως ένα παιδί το οποίο αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και παρακολουθείται από ιατρό, περιγράφουν στο Newsbeast πηγές της ΕΛ.ΑΣ. τον 17χρονο που συνελήφθη για τις δύο αρπαγές μωρών από γυναίκες Ρομά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, ο 17χρονος φέρεται να είπε: «Ήθελα να δείξω σε όλους ότι δεν προσέχουν καθόλου τα παιδιά τους. Να δείξω ότι δεν είναι καλές μητέρες. Είδατε πόσο εύκολα μου άφησαν εμένα τα παιδιά να τα προσέχω; Δεν τους χωνεύω».

Σε άλλη ερώτηση φέρεται να απάντησε: «Άφηνα τα παιδιά σε σημείο που δεν κινδυνεύουν, δεν ήθελα το κακό τους», με τις ίδιες πηγές να επιβεβαιώνουν ότι κανένα από τα δύο βρέφη δεν είχε υποστεί κακοποιητική συμπεριφορά από τον 17χρονο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εκδοχή που έδωσε για το περιστατικό του Ιουνίου, όταν είχε συλληφθεί στη Βάρη να παριστάνει τον ελεγκτή λεωφορείου και να κόβει πρόστιμα. Ο ανήλικος είπε σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές ότι «τα χρήματα τα έχω σε έναν κουμπαρά στο σπίτι μου. Όποτε θέλετε μπορείτε να τα πάρετε. Έβλεπα τις παρανομίες και δεν μου άρεσε».

Ο ανήλικος οδηγείται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα στην πρώην σχολή Ευελπίδων, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία.