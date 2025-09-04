Ένας 17χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων για την υπόθεση της αρπαγής βρέφους που έλαβε χώρα την Τετάρτη στα Καμίνια.

Ο νεαρός έχει καταγραφεί από κλειστό κύκλωμα καμερών να αρπάζει το μωρό και να τρέχει. Σύμφωνα με μια 35χρονη Ρομά, ο άνδρας της άρπαξε το περίπου δύο μηνών βρέφος και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση. Σύμφωνα με την καταγγελία στην ΕΛΑΣ, η 35χρονη μπήκε σε λεωφορείο του Πειραιά για να ζητιανέψει κι εκεί ο νεαρός, φέρεται να της είπε να κατέβουν μαζί για να της αγοράσει γάλα το μωρό.

Εκεί, στην Ακτή Κονδύλη, σε ένα φαρμακείο και όχι σε σούπερ μάρκετ όπως ήταν η αρχική ενημέρωση, υποστηρίζει η 35χρονη ότι της άρπαξε το βρέφος κι εξαφανίστηκε. Το μωρό εντοπίστηκε τελικά μετά από ώρες, από μια 54χρονη Αλβανίδα στο Κουκάκι, ενώ πλέον είναι σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων.

Η 35χρονη Ρομά συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας και θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Πρόκειται για μια υπόθεση με πολλά κενά αλλά και κοινά στοιχεία με αυτή του Αλίμου τον Μάιο.

Πώς είχε αρπάξει το παιδί από την Ομόνοια

Πρόκειται για τον ίδιο που είχε αρπάξει παιδί τον περασμένο Μάιο και από την Ομόνοια. Ο νεαρός συνελήφθη στον Άλιμο.

Για την αρπαγή του βρέφους από την Ομόνοια είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε βάρος της 43χρονης γιαγιάς του βρέφους. Όπως είχε φανεί από το βιντεοληπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της η ΕΛ.ΑΣ., η γυναίκα με το βρέφος βρίσκονταν έξω από το σούπερ μάρκετ και ζητιάνευε.

Εκεί την προσέγγισε ο νεαρός, με τον οποίον φαίνεται να έχει ένα σύντομο διάλογο και στη συνέχεια μπαίνουν μαζί εντός του καταστήματος. Στο διάδρομο με τις πάνες για μωρά, η 43χρονη αφήνει το βρέφος στο καροτσάκι και ψάχνει πιθανότατα να βρει το κατάλληλο μέγεθος πάνας.

Τότε ο άνδρας βρήκε την ευκαιρία, άρπαξε το βρέφος και βγήκε γρήγορα από το σούπερ μάρκετ.