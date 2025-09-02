«Ζαλίζουν» τα μηδενικά στις περιπτώσεις των «δικαιούχων» των επιδομάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μετά και τη συνέντευξη Τύπου του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο δείχνουν πως τα 850 από τα 1036 ΑΦΜ που εντοπίστηκαν με παράτυπες ενισχύσεις προέρχονται από την Κρήτη.

Ανάμεσα στις περιπτώσεις που τράβηξαν τα βλέμματα πάντως είναι αυτή ενός 72χρονου από την Κοζάνη, ο οποίος αποκόμισε παράνομα περιουσιακό όφελος της τάξης των 980.000 ευρώ αλλά και ένας 69χρονος από τα Τρίκαλα με 620.000 ευρώ.

Αναλυτικά οι περιπτώσεις:

Άτομο 72 ετών από την Κοζάνη , κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 980.000 €.

, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου €. Άτομο 69 ετών από τα Τρίκαλα , κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 620.000 € ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω του 1.000.000€.

, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου € ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω του 1.000.000€. Άτομο 28 ετών από την Κρήτη , κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 275.000 €.

, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου €. Άτομο 48 ετών από την Κρήτη , κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 200.000 €.

, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου €. Άτομο 46 ετών από το Αγρίνιο , κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 110.000€ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000€.

, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000€. Άτομο 46 ετών από το Μέτσοβο , κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 110.000€ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000€.

, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000€. Άτομο 83 ετών από την Κοζάνη, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 100.000€.

«Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους, είτε είναι εθνικοί, είτε ευρωπαϊκοί. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αστυνομικής διερεύνησης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ακόμα πως στην εισαγγελία έχουν διαβιβαστεί ανακριτικές εκθέσεις, με αποτέλεσμα τη δέσμευση των περιουσιακών δικαιωμάτων των εμπλεκομένων.

Δικό μας καθήκον μας, καθήκον, δηλαδή, της Πολιτείας, της κυβέρνησης και του κράτους είναι να θέτει σε λειτουργία όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει, ώστε να προλαμβάνει και, όπου χρειάζεται, να ελέγχει, να εντοπίζει και να τιμωρεί την παραβατικότητα. Και οι μηχανισμοί γίνονται κάθε μέρα και πιο αποτελεσματικοί, με σύγχρονα μέσα, με άνδρες και γυναίκες που είναι πιστοί και αφοσιωμένοι στο καθήκον τους.

Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, ηθική αυτουργία και συνέργεια.