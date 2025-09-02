Τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα αστυνομικής έρευνας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσιάζονται σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο Αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Στα τέλη Ιουλίου, ο κ. Χρυσοχοΐδης εξηγούσε σε δηλώσεις του πως η διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος και ειδικότερα η υπηρεσία δίωξης του οικονομικού εγκλήματος που υπάγεται στη διεύθυνση, «επεξεργάζεται τα χιλιάδες ΑΦΜ και τα στοιχεία τα οποία πήρε από τον οργανισμό, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και ξεκινάει η επεξεργασία όλων εκείνων των περιπτώσεων που θα οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισήμανε ότι η διερεύνηση γίνεται σε διττή κατεύθυνση: να διαπιστωθεί εάν, με τις διατάξεις περί οργανωμένου εγκλήματος, υπάρχουν «εγκληματικές ομάδες που συνεργάστηκαν μεταξύ τους», προκειμένου να πάρουν τις παράνομες επιδοτήσεις και «από την άλλη πλευρά, να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίον έγινε αυτό» ούτως ώστε να εντοπιστούν τα ποσά τα οποία κατεβλήθησαν, ή εισπράχθηκαν παρανόμως και να επιστραφούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αμέσως μετά το πρώτο συμπέρασμα, ο εισαγγελέας έχει τη δυνατότητα -και θα το κάνει- να δεσμεύσει λογαριασμούς και περιουσίες αυτών οι οποίοι έχουν εισπράξει παράνομα αυτά τα ποσά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.