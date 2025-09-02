«Συγγνώμη» από τα νεαρά άτομα που τραυμάτισε στο τροχαίο που προκάλεσε, ζήτησε η 45χρονη οδηγός της Porsche, η οποία αποφυλακίστηκε σήμερα.

Μιλώντας στο MEGA και το Live News, αρνήθηκε ότι έτρεχε πάνω από το όριο ταχύτητας ή ότι ήταν μεθυσμένη και δήλωσε πως παραμένει σοκαρισμένη από το ατύχημα. Παράλληλα σημείωσε ότι έχει «αμαυρωθεί πάρα πολύ το όνομά της» και ότι βρίσκεται «σε πολύ δύσκολη θέση.

«Ήμουν και είμαι σε σοκ, ήμουν τέσσερις μέρες προφυλακισμένη. Είμαι πολύ χαρούμενη που ζουν τα παιδιά και εγώ. Δεν αντιλήφθηκα το όχημα. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη στα δύο παιδιά. Δεν ισχύει ότι ήμουν μεθυσμένη, ούτε έτρεχα. Το μόνο που θέλω να είναι να πάω σπίτι μου» ανέφερε χαρακτηριστικά η 45χρονη.

Η ίδια τόνισε ακόμα: «Θέλω να πω πάνω από όλα ότι είμαι χαρούμενη που ζούμε και οι τρεις. Μαθαίνω καθημερινά από τους δικηγόρους μου για τα παιδιά ότι είναι καλά. Δεν θα μπορούσα να σηκώσω το βάρος να πάθουν δύο άνθρωποι κάτι. Μιλάμε για ατύχημα, όχι κάτι που προκλήθηκε εσκεμμένα. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη.

Δεν με αντιπροσωπεύουν όλα αυτά που έχουν πει για μένα. Έχει αμαυρωθεί πάρα πολύ το όνομά μου, είμαι μητέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση μου. Δεν θυμάμαι τι έγινε τη στιγμή του τροχαίου, ήμουν σε απόλυτο σοκ. Είμαι κουρασμένη, ήμουν τέσσερις μέρες έγκλειστη. Δεν έχω φάει τίποτα, δεν έχω κοιμηθεί, είμαι στεναχωρημένη».