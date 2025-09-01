Αύριο, Τρίτη 2/9 αναμένεται να απολογηθεί η 45χρονη οδηγός της Porsche που ενεπλάκη σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη-Μουδανιών με δύο τραυματίες και είναι αντιμέτωπη με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες.

Μετά την απολογία της, ο εισαγγελέας της άσκησε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών (σ.σ. ηρεμιστικό χάπι).

Η 45χρονη η οποία φέρεται να έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα υποστηρίζει ότι δεν είχε αντιληφθεί ότι είχε συγκρουστεί με άλλο όχημα και ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχαν τραυματισμένοι πολίτες.

H 45χρονη οδηγός

Οι δύο τραυματίες οι οποίοι ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του άλλου οχήματος, όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 1/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με τους γονείς της 26χρονης να δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά εναντίον της οδηγού.

«Έσκυψα για το κλιματιστικό και ξύπνησα στο νοσοκομείο»

Η 45χρονη στο απολογητικό υπόμνημά της προς την ΕΛΑΣ, υποστήριξε ότι κατά τη διαδρομή προς το σπίτι της έσκυψε να ανοίξει τον κλιματισμό του πολυτελούς οχήματος. Από εκεί και μετά, όπως ισχυρίζεται, δεν θυμάται τίποτα, παρά μόνον τα αίματα στο πρόσωπό της και τον πόνο όταν έφτασε στο νοσοκομείο. Εκεί, όπως σημείωσε, έμαθε ότι την είχε μεταφέρει η φίλη της και τότε της είπαν ότι συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.

Κατά δήλωση των συνηγόρων της, στην 45χρονη δεν ανιχνεύθηκε αιθανόλη (αλκοόλ) στο αίμα της, κατά τις εξετάσεις που της έγιναν.

Η 45χρονη ρωτήθηκε εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή κάποια άλλη ναρκωτική ουσία και απάντησε ότι είχε πάρει ένα ηρεμιστικό χάπι όταν πήγε στο νοσοκομείο γιατί ήταν σε σοκ.

Η οδηγός της Porsche yποστήριξε ότι δεν είδε κανένα αυτοκίνητο, κανέναν τραυματία και ότι «σκοτείνιασαν» όλα και δεν είχε ορθή αντίληψη του χώρου.