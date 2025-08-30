Το άνοιγμα του κλιματιστικού φαίνεται πως ήταν η τελευταία κίνηση που θυμάται η 45χρονη οδηγός της Porsche, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, για το σφοδρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη στη Θεσσαλονίκη.

«Πήγαινα με το αυτοκίνητό μου στο σπίτι και έσκυψα να ανοίξω τον κλιματισμό. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα, παρά μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου και τον πόνο όταν έφτασα στο νοσοκομείο. Εκεί έμαθα ότι με είχε πάει η φίλη μου και τότε μου είπαν ότι συγκρούστηκα με άλλο αυτοκίνητο», φέρεται να είπε η 45χρονη, σύμφωνα με τον Alpha.

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και κατηγορείται για:

Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο.

Σωματική βλάβη από αμέλεια.

Εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος.

Οδήγηση μεταφορικού μέσου υπό την επίδραση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το voria.gr, η 45χρονη παραδέχτηκε ότι ήπιε ηρεμιστικό χάπι Ζάναξ στο νοσοκομείο όπου μετέβη, «για να ηρεμήσει από το σοκ», σύμφωνα με τον συνήγορό της, Κωνσταντίνο Οικονόμου.

Στη ΜΕΘ η 26χρονη που τραυματίστηκε στο τροχαίο

Τα δύο νεαρά άτομα που τραυματίστηκαν στο τροχαίο, εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Η 26χρονη οδηγός του δεύτερου οχήματος, σύμφωνα με το voria.gr, νοσηλεύεται σε ΜΕΘ, εξαιτίας του τραύματος που έχει στους πνεύμονες. Ο 28χρονος σύντροφός της βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, νοσηλευόμενος σε κλινική με κατάγματα σπονδύλων.